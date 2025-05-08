Студента, який їхав з друзями на сакури до Ужгорода, зняли з потяга

Великоберезнянський районний суд закрив справу про адмінправопорушення студента Київського торговельно-економічного університету Едуарда Т. через те, що протокол про незаконний перетин кордону, складений прикордонниками, не містив доказів.

Як йдеться у постанові від 28 квітня, за три тижні до цього Едуард Т. з дівчиною та двома друзями вирішили приїхати в Ужгород на цвітіння сакури. Для цього зобронювали кімнати в готелях та взяли квитки на потяг в обидва боки. По дорозі до Ужгорода у плацкарт студентів зайшли прикордонники і затримали Едуарда Т. через те, що у нього не було при собі роздрукованого військово-облікового документа, а тільки обліковий запис у «Резерв+».

Разом з ще одним пасажиром, в якого теж не було військового квитка, студента зняли з потяга і доставили до відділку ДПСУ «Стужиця», де склали на них протоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Під час судового засідання адвокатка Едуарда Т. пояснила, що її підзахисний є студентом, а тому покидати територію України для нього недоцільно. Його поїздку у туристичних цілях на Закарпаття підтверджують квитки на потяг в обидва боки та бронювання готелю на сайті Booking.

Суд констатував, що до матеріалів справи не додано пояснення свідків, фото- чи відеозаписів, які б підтверджували обставини, зазначені у протоколі. При цьому в студента не виявили будь-яких речей чи документів, які б свідчили про його намір незаконно перетнути державний кордон України. Також матеріали справи не містили доказів про те, що Едуард Т. рухався в напрямку державного кордону, оминаючи населені пункти, що давало б підстави стверджувати, що він мав намір уникнути зустрічі із працівниками прикордонної служби і таким чином незаконно перетнути кордон.

Дослідивши всі матеріали, суддя Олена Ротмістренко закрила справу про адмінправопорушення Едуарда Т. Постанову можуть оскаржити в апеляції.