Автомобільний пункт пропуску «Убля – Малий Березний» не працюватиме 18 листопада з 10:00 до 14:00

У понеділок, 18 листопада, з 10:00 до 14:00 не працюватиме автомобільний пункт пропуску «Убля – Малий Березний» на українсько-словацькому кордоні. Причина перерви – реконструкція електрообладнання.

У Міхаловецькій митниці просять водіїв, велосипедистів та пішоходів бути уважними під час перетину кордону та дотримуватись тимчасових дорожніх знаків та вказівок працівників фінансового управління та чергових поліції.

«Для перетину державного кордону пасажири можуть скористатися цілодобовими автомобільними прикордонними переходами “Вишнє Нємецьке – Ужгород” або “Вельке Слеменце – Малі Селменці” (за графіком роботи) для пішоходів і велосипедистів, а також залізничним пунктом пропуску “Чієрна над Тісоу – Чоп” (за розкладом залізничного сполучення)», – інформують митники.

У зв’язку з будівельними роботами, час очікування при в’їзді та виїзді з території Словаччини може збільшитися.