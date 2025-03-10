16-річний хлопець у важкому стані потрапив до реанімаційного відділення інтенсивної терапії

У Мукачеві до обласної дитячої лікарні у важкому стані госпіталізували 16-річного підлітка, який отруївся алкоголем. Батьків неповнолітнього та власника торгового закладу, в якому дітям продали алкоголь, оштрафували.

Як повідомили у Мукачівській міській раді 10 березня, підліток вживав алкогольні напої разом з друзями. Після цього він потрапив до реанімаційного відділення інтенсивної терапії КНП «Обласна дитяча лікарня».

«Лікарі надали всю необхідну допомогу та провели заходи для виведення токсинів з організму. Наразі життю неповнолітнього нічого не загрожує», – зазначили в мерії.

Після інциденту працівники служби у справах дітей та інспектори ювенальної превенції поліції Мукачева вивчили умови проживання, навчання та виховання дітей, які вживали алкоголь, та направили їх на консультацію до психолога та нарколога. Батьків підлітків оштрафували.

На власника торгового закладу, в якому дітям продали алкоголь, склали адмінпротокол за ст. 156 КУпАП. За порушення правил торгівлі алкогольними напоями йому загрожує від 6,8 тис до 13,6 тис. грн штрафу.