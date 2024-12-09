Внаслідок отруєння етанолом 4-місячна дитина померла від асфіксії

Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженку села Руські Комарівці Руслану Коштуру винною у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. За смерть її 4-місячної дитини від алкогольного отруєння жінці призначили 3 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання замінили на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 грудня, Руслана Коштура народила дитину 23 жовтня 2023 року і з тих пір не піклувалася та не доглядала її, не виконуючи своїх батьківських обов’язків. У лютому 2024 року за нез’ясованих обставин в організм дитини потрапив алкоголь, призвів до механічної асфіксії і немовля померло.

Під судового засідання Руслана Коштура визнала свою вину і уклала з потерпілим – батьком дитини – угоду про примирення, зобов’язавшись утримуватися від вживання алкогольних напоїв та сумлінно доглядати за іншими двома їхніми дітьми.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Малюк визнав закарпатку винною у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки і призначив їй 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.