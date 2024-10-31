Дитина відпочивала у закладі разом зі своїми батьками

Трагедія сталася 31 жовтня в оздоровчому комплексі у селі Косонь Берегівського району. Під час відпочинку з батьками потонув 4-річний хлопчик. Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про нещасний випадок у Косоні надійшло на лінію «102» о 15:13. Під час відпочинку в одній із водойм втопився 4-річний хлопчик. Дитина відпочивала у закладі разом зі своїми батьками.

«Правоохоронці встановлюють, чи належним чином персонал виконував свої посадові обов’язки та чи відповідно зреагував на надзвичайну ситуацію. Також перевіряється належність виконання батьками своїх обов’язків по догляду за дитиною», – зазначили в поліції.

Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи за статтями ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 3 ст. 135 – залишення в небезпеці, що спричинило смерть.