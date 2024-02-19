Вантажівку оглянули після перевірки товарно-облікових документів

У неділю, 18 лютого, патрульні поліцейські разом з прикордонниками Мукачівського загону зупинили вантажівку Mercedes. Під час огляду всередині автомобіля виявили 32 палети горілки з підробленими марками акцизного збору.

Як повідомили у Патрульній поліції Закарпатської області 19 лютого, вантажівку оглянули після перевірки товарно-облікових документів.

«Патрульні спільно із працівниками Мукачівського прикордонного загону зупинили керманича, який рухався на вантажівці Mercedes, для перевірки товарно-облікових документів. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у багажному відділені автомобіля 32 палети горілки із марками акцизного збору з явними ознаками підробки», – інформують у патрульній поліції.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів водієві загрожує штраф від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.