Всередині фури MAN знайшли алкоголь з недійсним акцизом

На трасі «Мукачево-Рогатин» правоохоронці зупинили вантажівку МАN, якою керував 20-річний водій. У причепі знайшли 1000 пляшок алкоголю з погашеними акцизними марками.

Як повідомили в Західному управлінні ДПСУ 12 січня, вантажівку зупинили працівники Мукачівського прикордонного загону разом з патрульною поліцією. Всередині знайшли алкоголь з недійсним акцизом.

«На усіх пляшках із алкоголем були марки акцизного податку, проте під час їх вибіркової перевірки за допомогою електронного сервісу Державної податкової служби України прикордонники з’ясували, що ці марки зазначені, як такі, що вже погашені. Загалом було виявлено 1000 пляшок алкоголю сумнівного походження», – інформують в Держприкордонслужбі.

Вантажівку та алкогольні напої вилучили. До місця події прикордонники викликали працівників Бюро економічної безпеки. Вони розглядатимуть повідомлення про транспортування з метою збуту підакцизних товарів та перевезення з метою використання при продажу товарів, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Санкція статті передбачає від 3 років позбавлення волі.