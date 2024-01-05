Закарпатець відмовився пояснювати, звідки у нього алкоголь

На одному із контрольних постів прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону виявили в автомобілі 33-річного водія 1500 пляшок алкогольних напоїв невідомого походження. Автівку разом з алкоголем вилучили.

Як повідомили у Західному регіональному управління Держприкордонслужби 5 січня, алкоголь з недійсним акцизом знайшли у Renault Trafic жителя Перечинського району.

«Алкогольні напої, які перевозив водій, мали марки акцизного податку, проте під час їх вибіркової перевірки за допомогою електронного сервісу Державної податкової служби України, прикордонники з’ясували, що ці марки зазначені, як такі, що вже погашені», – інформують в ДПСУ.

Закарпатець відмовився пояснювати, звідки у нього алкоголь. На місце події прикордонники викликали працівників Бюро економічної безпеки, автомобіль та алкогольні напої вилучили.