На Закарпатті в ДТП постраждали троє дітей та шестеро дорослих

В ДТП зіткнулися автомобілі Кіа Rіо та Renault

На автошляху Мукачево-Рогатин-Львів у Закарпатській області зіткнулись два автомобілі, в результаті чого постраждали троє дітей та шестеро дорослих. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Закарпатській області.

Зазначається, що неподалік села Горбок трапилася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з потерпілими. Попередньо встановлено, що 32-річна мешканка міста Чоп на автомобілі Кіа Rіо, здійснюючи обгін попутного авто Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Renault.

В результаті ДТП до Іршавської ЦРЛ доправлено водійку автомобіля Кіа Rіо, двох її дітей, віком 5 і 9 років та ще одного пасажира авто. Також за меддопомогою звернулися водій автомобіля Renault та четверо його пасажирів, серед яких одна - неповнолітня.

Попередня правова кваліфікація події - стаття 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими.