Унаслідок ДТП на вул. Городоцькій травми отримали четверо львів'ян
Травми отримали водії двох автомобілів, 31-річна жінка та 7-річна дівчинка
Суспільство — Ольга Гринько, сьогодні, 09:1933140
Внаслідок ДТП травми отримали двоє дорослих та 8-річна дитина
Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 19 січня, близько 23:15 на вул. Городоцькій.
«Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Daewoo Lanos, яким керував 24-річний мешканець Львова та Renault Laguna, за кермом якого перебував 29-річний львів’янин. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів та пасажири Renault: 7-річна дівчинка та 31-річна жінка, усі львів’яни», – повідомили у поліції Львівщини.
Фото Нацполіції Львівщини та Ігоря Зінкевича
За інформацією зі сторінки засновника спільноти Варта 1 Ігоря Зінкевича у Facebook, у дитини перелом ноги.
Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.
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