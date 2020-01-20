Унаслідок ДТП на вул. Городоцькій травми отримали четверо львів'ян

Внаслідок ДТП травми отримали двоє дорослих та 8-річна дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 19 січня, близько 23:15 на вул. Городоцькій.

«Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Daewoo Lanos, яким керував 24-річний мешканець Львова та Renault Laguna, за кермом якого перебував 29-річний львів’янин. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів та пасажири Renault: 7-річна дівчинка та 31-річна жінка, усі львів’яни», – повідомили у поліції Львівщини.

Фото Нацполіції Львівщини та Ігоря Зінкевича

За інформацією зі сторінки засновника спільноти Варта 1 Ігоря Зінкевича у Facebook, у дитини перелом ноги.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.