Біля ТРЦ Forum Lviv автомобіль в’їхав у зупинку з людьми

Автомобіль BMW в'їхав у зупинку на вул. Куліша

У неділю, 19 січня, на вул. Куліша автомобіль BMW в’їхав у зупинку громадського транспорту біля ТРЦ Forum Lviv. Про це ZAXID.NET повідомили очевидці події. Як з'ясувалось, водій автомобіля більше року позбавлений водійських прав і на нього періодично складають протоколи за порушення ПДР.

Інцидент трапився о 18:25, коли на зупинці було більше 10 людей. Автомобіль BMW E34 раптово виїхав на тротуар і влетів у зупинку.

Водій BMW не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку (фото очевидців, поліції та Ігоря Зінкевича)

Як повідомила ZAXID.NET речниця Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що одна жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "БМВ", 37-річний львів'янин, не впорався з керуванням, в'їхав у зупинку громадського транспорту та скоїв при цьому наїзд на пішохода - 24-річну жительку Львова. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні, де медики встановлять їй діагноз», – повідомили пізніше в офіційному прес-релізі поліції Львівщини.

Поліція також встановила, що 37-річного водія BMW ще в лютому минулого року суд позбавив права керувати транспортними засобами.

«З того часу поліцейські чотири рази складали на цього чоловіка протоколи про адміністративні правопорушення, а саме - за керування транспортними засобами без відповідних документів та будучи позбавленим такого права», – наголошують у поліції.

Зазначимо, що зупинку на вул. Куліша, 44-46 з просп. Чорновола перенесли тимчасово на час будівництва офісу у 2016 році. Тоді таке рішення прийняла міська комісія з безпеки дорожнього руху. Забудовник ПП «Льодовик» мав обладнати тимчасову зупинку згідно встановлених норм, зокрема вирівняти посадковий майданчик та облаштувати сферичні бордюри, однак не зробив цього. У липні 2019 року комісія з безпеки дорожнього руху прийняла рішення повернути зупинку на просп. Чорновола, оскільки будівництво офісу фактично завершилось. Втім наразі зупинку з вул. Куліша, 44-46 не перенесли.

P.S. Пізніше з'ясувалось, що винуватця цієї ДТП за останній рік більше 10 разів затримували за порушення ПДР. Окрім того, він був судимий за зберігання наркотиків та крадіжки. А прав 37-річного водія позбавили через керування у стані наркотичного сп'яніння.