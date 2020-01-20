Медики розповіли про стан дівчини, яку на зупинці у Львові збив водій BMW без прав

На зупинці громадського транспорту на вулиці Куліша, що біля ТЦ «Форум Львів», ввечері 19 січня автомобіль BMW влетів у павільйон. На зупинці у той час було чимало львів'ян. Більшості вдалося чудом відскочити, та одну дівчину віком 25 років медики госпіталізували з підозрою на перелом таза. Як з'ясували наші журналісти, вона є учасницею гурту «Ladies' Trio».

Іванна згадує вечір неділі, як страшний сон. Все сталось у лічені секунди. Вона стояла спиною до дороги на зупинці. Почула крики людей і опинилась на лікарняному ліжку. Дівчина каже, водій BMW вже за кілька годин після аварії приходив до неї в палату. Молив пробачити і обіцяв підтримати фінансово.

«Він вчора обіцяв, що відшкодує всі витрати на ліки. «Тільки прости мене», — так він сказав. Але своїх контактів він не лишив. Просто «вибач-вибач», вибіг і все», — розповідає потерпіла у ДТП Іванна Савюк.

Лікарі ж заспокоюють, що дівчина відбулась, на диво, легкими травмами. Підозри на перелом таза так і не підтвердились. Є лише гематоми. Відтак вже до тижня Іванна зможе стати на ноги.

«Злами кісток, зокрема кісток таза, кісток гомілок заперечено. Так само, як і заперечено травму внутрішніх органів. Після лікування гематом м'язевих та підшкірних дівчина зможе ходити», — каже лікар-хірург лікарні швидкої медичної допомоги Володимир Бочар.

В патрульній поліції Львова 37-річного водія BMW називають злісним порушником правил і «постійним клієнтом». Він аж 13 разів притягався до адмінвідповідальності трохи більше ніж за рік. У лютому Галицький районний суд позбавив його водійського посвідчення на рік. Та після того патрульні його неодноразово зупиняли вже без прав.

«Минулого року за грудень-січень він мав двічі ДТП. Суд його позбавив. Він рахується таким, що позбавлений права керування. Неодноразово він порушував режим швидкості, що було також патрульними зафіксовано. І є дуже багато порушень за те, що він керував без посвідчення водія», — розповів у коментарі заступник командира батальйону патрульної поліції Андрій Пушкар.

Цього разу після ДТП на зупинці його перевірили на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння, водій був тверезий.

Порушник, позбавлений водійського посвідчення, має заплатити лише 510 гривень штрафу. Очікувані зміни до законодавства, які мали вступити в січні цього року, зокрема, й щодо кримінальної відповідальності за пиятику за кермом, відтермінували.

«Поліція нічого зробити не може. Є люди, які десятками разів порушують. Сума років сягала 30 років, на які він позбавлений прав. Він і не пробував отримати права назад. Це, на жаль, відсутність розуміння з боку законодавця суспільної небезпеки від таких дій», — роз’яснює адвокат Олег Мицик.

Та учасниця львівського вокального гурту «Ladies' Trio» Іванна Савюк таки має намір провчити цього разу легковажного водія BMW, дізнавшись про його шлейф порушень за кермом.

«Просто страшно, що ще хтось може бути на моєму місці. Навіть не в тому справа — тримаю я на нього зло чи ні. Таким людям просто не можна сідати за кермо. Це страшно. Там маленькі діти були. Це жах», — ледь стримує сльози потерпіла у ДТП Іванна Савюк.