Винуватця ДТП біля ТРЦ Forum раніше позбавили прав через наркотики

Назарій Жук в'їхав у зупинку громадського транспорту на вул. Куліша

37-річний водій BMW E34, який в’їхав у заповнену людьми зупинку громадського транспорту біля ТРЦ Forum Lviv, виявився систематичним порушником ПДР. Окрім того, чоловік був раніше судимим за зберігання наркотиків, а зараз відбуває умовне покарання за крадіжку.

ДТП на зупинці «Куліша» біля Forum Lviv трапилась о 18:25 в неділю, 19 січня, і лише чудом обійшлося без багатьох жертв. Внаслідок наїзду постраждала дівчина, яка очікувала на автобус. Її з переломами госпіталізували.

Поліція офіційно повідомила, що ДТП скоїв 37-річний львів’янин, якого рік тому позбавили водійських прав. ZAXID.NET з’ясував, що мова йде львів’янина Назарія Жука, якого часто зупиняють у Львові за їзду без водійського посвідчення.

Раніше Назарія Жука позбавили водійських прав за нетверезу ДТП 18 січня 2019 року, коли він в'їхав у електроопору на вул. Богданівській, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння. 26 лютого Галицький райсуд Львова оштрафував його на 10,2 тис. грн та позбавив права керувати автомобілем.

Відомо також, що в грудні 2018 року Жук вчинив кілька дрібних ДТП у Львові. Загалом з грудня 2018 року по 20 січня 2020 року патрульні виписали на цього водія 13 постанов за невиконання вимог дорожніх знаків і за керування автомобілем без водійського посвідчення.

Інформацію про численні порушення винуватця ДТП на зупинці громадського транспорту у Львові ZAXID.NET підтвердила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

«Цього року його двічі зупиняли за керуванням без прав. Загалом від грудня 2018 року у нього було 13 порушень», – уточнила вона.

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська розповіла ZAXID.NET, що після ДТП на зупинці водія BMW перевірили на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.

«У стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння він не був», – уточнила вона.

Назарій Жук також фігурував у кількох кримінальних справах. У 2014 році його засудили за незаконне виготовлення, зберігання та перевезення наркотиків до двох років умовно. У 2017 році Жука оштрафували на 850 грн за крадіжку сумки з машини.

Окрім того, 7 лютого 2019 року Франківський районний суд призначив Назарію Жуку рік умовного покарання за крадіжку червоної ікри із супермаркету «Сільпо». Іспитовий термін Назарія Жука спливає 7 лютого цього року, однак через те, що він вчинив нове кримінальне правопорушення під час іспитового терміну, прокуратура може клопотати в суд про призначення Жуку реального покарання.