Правоохоронці викрили незаконну вирубку дерев на території Краснянського лісництва ДП «Ліси України». За службову недбалість посадовцям лісгоспу загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 14 липня, службовці Брустурянського надлісництва допустили незаконну вирубку 46 дерев, вартістю понад 500 тис. грн.

«Це виявили прокурори Тячівської окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції Закарпатській області та працівниками Департаменту безпеки ДП “Ліси України” під час огляду місць рубок у Краснянському лісництві», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від двох до п'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 4250 грн до 12 750 грн або без нього. Справу розслідує ДБР.