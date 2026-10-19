Фальсифікат продавали переважно в сільських магазинах регіону

Родина з Ужгорода разом із двома спільниками організувала підпільне виробництво алкоголю, який під виглядом продукції відомих українських брендів постачали до продуктових магазинів області. Під час обшуків вилучили близько 50 тонн спирту, який завозили зі Львівської області.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 19 жовтня, учасники схеми виготовляли фальсифікований алкоголь на складі в селі Концово з листопада 2025 року до жовтня 2026 року.

Спирт завозили зі Львівщини, змішували з водою та іншими компонентами, розливали у пляшки й маркували підробленими акцизними марками. Фальсифіковані горілку та коньяк продавали переважно в сільських магазинах Закарпаття.

Організатор відповідав за роботу цеху, закупівлю сировини, тари та підроблених акцизних марок. Його син забезпечував збут і пошук нових покупців, а дружина та двоє знайомих – виробництво.

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«У межах розслідування провели 29 обшуків на Закарпатті та Львівщині. Вилучили близько 48,5 тонн спирту, майже 1 тис. пляшок алкоголю, понад 2,3 тис. підроблених акцизних марок, обладнання для розливу, пакувальні матеріали, майже 10 тис. пачок сигарет, п’ять автомобілів і чорнові записи», – розповіли правоохоронці.

Залежно від ролі, учасникам схеми інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, а також незаконні операції з підробленими акцизними марками (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення.

Організатора з сином взяли під варту з альтернативою застави, інших трьох підозрюваних відправили під домашній арешт. Майно учасників схеми можуть арештувати, інших причетних встановлюють.