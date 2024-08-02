Налагодили схему мешканці Мукачівського району

На Закарпатті викрили злочинну групу, члени якої спеціалізувалися на виготовленні амфетаміну для подальшого його збуту по різних областях України. Налагодили схему мешканці Мукачівського району. Одні відповідали за роботу нарколабораторій, інші — за продаж товару. В місяць наркоторговці заробляли 500 тис. грн. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Виробництво наркотиків відбувалося у двох приміщеннях у Мукачеві, які підозрюдвані обладнали усім потрібним устаткуванням.

«Учасники угруповання фасували психотропні речовини партіями, вагою до одного кілограма кожна, маскуючи їх під виглядом речей повсякденного вжитку. Після оформлення пакунків наркоділки надсилали посилки “клієнтам”, використовуючи для цього послуги поштових перевізників. Прекурсори й обладнання для виготовлення амфетаміну зловмисники також отримували через поштові сервіси», – йдеться у повідомленні.

Загальна вартість відправлених посилок становить близько 1,3 млн грн. Правоохоронці провели 11 обшуків на території Закарпатської області та виявили нарколабораторію з відповідним обладнанням. Серед вилученого близько 50 г порошкоподібної речовини, тара різних об’ємів із залишками рідин, респіратори, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські картки, чорнові записи, автомобіль та інші речові докази злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чотирьом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Трьом затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Поліцейські працюють над затриманням четвертого підозрюваного та обрання йому запобіжного заходу. За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачено позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці також встановлюють осіб, причетних до функціонування наркобізнесу та притягнення їх до відповідальності.