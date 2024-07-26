Наркоторговець робив закладки для розповсюдження наркотиків

У Хмельницькому поліція затримала наркоторговця, в якого вилучила велику партію наркотиків. Серед них – PVP («солі»), амфетамін, канабіс, екстазі та інші. Загальна вага заборонених речовин – близько 2,5 кг, їхню вартість за цінами «чорного ринку» оцінюють у 1,4 мільйони гривень.

«Оперативники встановили, що зловмисник через інтернет замовляв досить великі обсяги наркотиків, фасував їх та збував у Хмельницькому методом закладок, а також пересилав клієнтам з інших регіонів поштою», – повідомили 26 липня у поліції Хмельницької області.

Наркоторговця затримали під час збуту чергового замовлення. У нього вдома та авто під час обшуків вилучили близько 2,5 кг різних наркотиків, а також типовий набір обладнання наркодилерів – ваги, пакувальний матеріал, чорнові записи, мобільні телефони тощо.

38-річному хмельничанину оголосили підозру за чч. 2, 3 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин в особливо великих розмірах), що передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Поліцейські встановлюють канали надходження наркотиків та інших причетних.