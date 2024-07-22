Під час обшуків правоохоронці виявили десятки кілограмів наркотиків, мільйони готівки авто та зброю

В межах спецоперації на території дев’яти областей правоохоронці викрили наймасштабнішу мережу наркодилерів, які продавали заборонені речовини через інтернет. Щомісячний обіг мережі наркотрафіку становив 10 млн грн, повідомили у пресслужбі Нацполіції 22 липня.

Дилери отримували замовлення за допомогою месенджерів та передавали наркотики через поштові відправлення і «закладки». Кожного місяця за незаконну діяльність зловмисники отримували щонайменше 10 млн грн.

«Під час проведення спецоперації правоохоронці за силової підтримки полків поліції особливого призначення та КОРДу Головних управлінь поліції в регіонах, а також бійців ТОР Управління патрульної поліції Сумщини, затримали 14 осіб», – повідомили у пресслужбі поліції.

За даними правоохоронців, зловмисників затримали на території таких областей:

Київщини та Києва,

Харківщини,

Донеччини,

Одещини,

Дніпропетровщини,

Чернівеччини,

Миколаївщини,

Сумщини.

Правоохоронці провели 50 обшуків в областях та вилучили наркотиків на понад 11 млн грн:

більш ніж 20 кг солей Альфа-PVР;

амфетамін;

мефедрон;

канабіс;

пігулки MDMA;

200 LSD марок.

Крім того, у наркодилерів вилучили готівку у різній валюті на 2,8 млн грн, вісім авто, а також зброю та набої до неї.

14 затриманим повідомили про підозру ч. 2, 3 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах). Наркодилерам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання їх під вартою. Тривають заходи з встановлення інших осіб, причетних до наркотрафіку.