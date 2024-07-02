Під час обшуків правоохоронці вилучили чимало готівки

Поліція Тернопільщини викрила бізнесменів, які організували наркомережу з місячним доходом в розмірі 1 млн грн. У місяць ділки реалізовували 2000 доз різних психотропів. Під час обшуків в домівках підозрюваних правоохоронці вилучили чимало готівки, наркотиків та обладнання на 2 млн гривень. Організатору та 6 його спільникам вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Оперативники Тернопільщини знешкодили злочинну групу наркоторговців, які в місяць реалізовували близько 2000 доз наркотиків. Психотропи продавали на території області та висилали через пошту в інші регіони.

Наркобізнес ще на початку 2024 року організував у Тернополі місцевий житель. Він через інтернет замовляв заборонені речовини гуртовими партіями, отримував замовлення через відділення поштового зв'язку, а після цього перепродавав.

«Починав бізнесмен з одного магазину, створеного у Telegram-каналі. Коли справи пішли вгору, долучив до роботи товариша та подругу. Згодом зловмисник відкрив ще один магазин і збільшив кількість працівників у ньому», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Замовлення приймали через інтернет, а вже далі – або відправляли до покупця посилкою, або розповсюджували шляхом закладок. Клієнтами були жителі як Тернопільської, так і Хмельницької областей, а серед асортименту – канабіс, амфетамін, солі PVP, розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області Михайло Димида.

Щомісяця у результаті незаконних оборудок фігуранти отримували близько мільйона гривень доходу. Правоохоронці провели у помешканнях та автомобілях підозрюваних 17 обшуків. Серед вилученого – майже пів кілограма канабісу та 200 грамів психотропної речовини «PVP». Також вилучено автомобіль, гроші, мобільні телефони, «чорнові» записи й інші речові докази злочинної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин та майна фігурантів складає майже 2 млн грн.

Поліцейські затримали організатора та його спільників. Слідчі поліції повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає до десяти років в’язниці з конфіскацією майна. Суд обрав наркоділкам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.