Дрон із 22,5 кг гашишу прикордонники збили 11 лютого

Правоохоронці розшукали четвертого контрабандиста, який був причетний до спроби переправити більше двох кілограмів наркотиків до Польщі. Ним виявився 43-річний житель Ковельського району. Про це 1 липня повідомили у пресслужбі СБУ Волинської області.

Як раніше інформував ZAXID.NET, 11 лютого 2024 року волинські прикордонники збили дрон із понад двома десятками кілограмів наркотиків, орієнтовною вартістю 13 млн грн. Тоді правоохоронці з’ясували, що троє чоловіків так намагалися переправити 22,5 кг гашишу до Польщі. Їх затримали та взяли під варту.

«Під час розслідування слідчі встановили та затримали ще одного учасника злочинної групи. Ним виявився 43-річний колишній прикордонник. Саме він розробляв план контрабанди та розподіляв ролі виконавців», – уточнила ZAXID.NET речниця СБУ Волині Іванна Поліщук.

Наразі усім чотирьом співучасникам повідомили про підозру за ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.3 ст. 305 Кримінального кодексу України (замах на співучасть в контрабанді особливо небезпечних наркотичних речовин, вчинене в особливо великих розмірах). Зловмисникам загрожує до 12 років увʼязнення.