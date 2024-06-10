Керував наркогрупою 20-річний житель Луганської області

На Тернопільщині викрили групу наркоторговців, які розповсюджували наркотики гуртовими партіями по всій Україні. Загалом причетні до наркотрафіку виявилися шестеро чоловіків. Керував ними 20-річний житель Луганської області. Під час обшуку правоохоронці вилучили 10 кг психотропів на суму понад 10 млн грн.

Під час стеження та розслідування поліцейські та працівники СБУ з’ясували, що незаконний бізнес організував 20-річний уродженець Луганської області, який переїхав і жив в Тернополі. Чоловік закуповував наркотики гуртовими партіями та за допомогою спільників реалізовував їх через інтернет-магазини, створені в Telegram. На незаконному бізнесі зловмисники заробляли по кілька тисяч доларів на місяць, а продавали близько 3,5 кг психотропів, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 10 червня.

«Організатор наркогрупи намагався дуже ретельно приховувати те, чим займається. Аби не потрапити в поле зору поліцейських, чоловік щотижня змінював житло. В продажі наркотиків йому допомагало ще п’ятеро спільників. Кожен мав свою роль, хтось відповідав за отримання товару, інші – за його фасування, пошук покупців, а також за реалізацію», – розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини Михайло Димида.

Правопорушники відправляли товар через пошту в різі куточки України. Розрахунок чоловіки отримували в криптовалюті. Правоохоронці провели одночасно 10 обшуків у помешканнях і вилучили майже 10 кг психотропних речовин Альфа-PVР та амфетаміну, а також канабіс. Також знайшли 100 тис. грн, телефони, чорнові записи й інші докази. Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин становить близько 10 млн грн.

Поліцейські та спецпризначенці затримали організатора та двох його спільників. Слідчі оголосили їм про підозри за ч. 2 та 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів). Суд обрав чоловікам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.