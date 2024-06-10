Під час обшуків у закладчика вилучили більше 5 кг наркотиків та психотропів

Львівські поліцейські затримали 28-річного закладчика та під час обшуків вилучили у нього більше 5 кг наркотиків та психотропів на понад 3 млн грн. Львів’янин купував їх через інтернет та продавав наркозалежним, роблячи закладки.

Як вказано у повідомленні поліції за 10 червня, 28-річний львів’янин робив закладки наркотиків та психотропів, а також продавав їх при особистих зустрічах із наркозалежними.

Під час обшуку в автомобілі закладчика, поліція виявила та вилучила 4 кг психотропної речовини PVP. Також під час невідкладного обшуку за місцем проживання підозрюваного виявили та вилучили більше кілограма заборонених речовин, ззовні схожих на PVP, амфетамін, таблетки MDMA, канабіс, електронні ваги, засоби фасування та інші речові докази.

Вартість вилучених психотропних речовин та наркотичних засобів за цінами «чорного» ринку становить понад три мільйони гривень. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Львів’янина затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.