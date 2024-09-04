Підозрюваних затримали на гарячому під час крадіжки 2 тис. літрів дизелю

Правоохоронці затримали жителя села Минай Ужгородського району, який разом з працівниками локомотивного депо викачували паливо з тепловозів «Укрзалізниці». За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 вересня, дизель з тепловозів крали систематично. Будинок організатора – 54-річного мешканця Миная – розташований за кілька метрів від залізничних колій, якими проходить маршрут тепловозів. Скориставшись зручним розміщенням, чоловік облаштував гаражне приміщення насосами та цистернами, а також прямим виходом до колії.

За попередніми домовленостями працівники локомотивного депо зупиняли тепловози неподалік будинку закарпатця, підключали спецобладнання та викачували з паливних систем тонни дизпалива.

«Оперативники Управління карного розшуку затримали основного фігуранта та двох його спільників одразу після скоєння ними чергової крадіжки, цього разу в розмірі 1900 літрів. В гаражному приміщенні організатора слідчі провели санкціонований судом обшук та вилучили все обладнання, яке використовувалося для вчинення злочину», – інформують правоохоронці.

Усіх трьох підозрюваних поліцейські помістили в ізолятор тимчасового тримання. За крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного стану їм загрожує до 8 років позбавлення волі.