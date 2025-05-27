Підозрюваних арештували з можливістю внести заставу

На Закарпатті поліція затримала сімох членів злочинного угруповання, які переправляли військовозобов’язаних через кордон до Угорщини. Під час обшуків у них вилучили паспорти громадян Угорщини, радіостанції, запчастини до безпілотників і три автомобілі. Підозрюваних арештували з можливістю внести заставу.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 27 травня, схему, яка діяла в Ужгородському районі, налагодили 60-річний закарпатець та 29-річний уродженець Вінницької області. Також до справи залучили 43-річного берегівчанина, 53-річного мешканця Хуста та двох жителів Ужгородщини, віком 18 та 28 років.

Переправники поселяли ухилянтів у готельному комплексі, проводили для них детальний інструктаж, а потім транспортували до помешкання одного з учасників схеми, який проживає у максимальній близькості з українсько-угорським кордоном.

«Саме звідти військовозобов’язані на гумовому човні втікали до сусідньої Угорщини через річку Тиса. Відомо, що для успішної реалізації злочину зловмисники використовували безпілотники та радіостанції. За їх допомогою фігуранти відстежували ситуацію поблизу кордонів та наявність там прикордонних патрулів. Такі послуги коштували втікачам від 7 до 10 тис. доларів», – зазначили у поліції.

За інформацією правоохоронців, переправники здійснили щонайменше три трансфери, якими доставили до Угорщини вісьмох громадян України. Спецоперацію із затримання учасників злочину поліцейські у співпраці з оперативниками Чопського прикордонного загону провели у трьох селах Ужгородського району. Під час одного із затримань підозрювані намагалися втекти, однак потрапили у ДТП.

Під час обшуків у переправників вилучили готівку в національній та іноземній валюті, паспорти громадян Угорщини, чорнові записи, копії документів військовозобов’язаних клієнтів, надувні човен та матрац, радіостанції, запчастини до безпілотників і три автомобілі. Підозрюваних арештували з можливістю внести заставу.