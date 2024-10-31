Шахраю призначили три роки умовного терміну

Хустський районний суд визнав винним закарпатця Олексія Гичку у шахрайстві у великих розмірах. За привласнення 465 тис. доларів довірливих покупців кафе та готелю, бізнесмену призначили три роки умовного терміну. Засуджений має повернути потерпілим понад 7 млн грн.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 28 жовтня, у 2013 році Олексій Гичка, увійшовши в довіру потерпілої, за усною домовленістю про продаж кафе з офісними приміщеннями в складі готельного комплексу, виманив в неї 65 тис. доларів. Надавши письмову розписку про отримання грошей, обвинувачений переконав клієнтку виплатити йому в борг ще 270 тис. грн нібито за підключення комунікацій до об’єкту нерухомості. Переоформити право власності на кафе бізнесмен пообіцяв до травня 2017 року, але так і не виконав своїх зобов’язань.

Ще однієї жертвою шахрая став потерпілий Іван П, в якого у 2014 році Олексій Гичка виманив 400 тис. доларів за недобудований готельно-ресторанний комплекс на 50 місць у курортному селі Шаян Хустського району. Отримавши гроші, обвинувачений заклав комплекс в іпотеку ще на 400 тис. доларів, позбавивши потерпілого можливості оформити право власності на нього.

Під час судового засідання Олексій Гичка не визнав своєї вини і зазначив, що в розписках не вказувалися строки, коли зобов’язання мали бути виконані. У нього як підприємця склалися форс-мажорні обставини – банкрутство, внаслідок чого він не міг повертати борг. Саме тому й уклав договір позики та іпотеки.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Михайло Довжанин визнав Олексія Гичку винним у шахрайстві у великих розмірах і призначив йому три роки умовного терміну. Засуджений має повернути потерпілим 7,1 млн грн.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, засуджений з 2005 року є власником Торгового дому «Поділля-Закарпаття». Компанія займається готельним бізнесом. Також до квітня 2022 року Олексій Гичка був засновником Хустського м’ясокомбінату, діяльність якого наразі припинена.