Справу організатора підпалів розглядають в іншому кримінальному провадженні

Мукачівський міськрайонний суд визнав киян Руслана Жеребцова та Олексія Рижакова винними в умисному пошкодженні майна, шляхом підпалу, вчинене організованою групою. За підпал автівок та вхідних дверей до помешкання працівників ТЦК на Закарпатті виконавцеві призначили 5 років ув’язнення, а співорганізатору – три роки умовного терміну.

Вирок винесли 29 січня. Йдеться про учасників злочинної групи, які готували підпали майна військовослужбовців на Закарпатті у серпні 2024 року.

Співорганізатором групи був Олексій Рижаков. Він координував дії паліїв, пересилав відео підпалів організатору (його справу розглядають в іншому кримінальному провадженні) та розподіляв гроші, отримані за виконання замовлень.

Виконував вказівки Руслан Жеребцов. Саме він знайшов палія, не знаючи, що той діяв під контролем правоохоронців. Останній у серпні отримав від Руслана Жеребцова список з 11 працівників ТЦК та СП та зімітував підпали автівок та вхідних дверей у помешкання трьох із них.

За виконання завдань Олексій Рижаков отримав в організатора групи 1650 доларів на крипто-гаманець і розподілив їх між виконавцями. Підозрюваних затримали 9 серпня 2024 року.

Під час судового засідання Олексій Рижаков визнав свою вину і розповів, що погодився на участь в підпалах через борги і погрози свого знайомого. Суд врахував, що обвинувачений не був раніше судимим, самостійно виховує малолітню дитину і добровільно перерахував на користь ЗСУ 100 тис. грн. Руслан Жеребцов також розкаявся у вчиненому, а суд взяв до уваги, що він раніше був судимий за наркозлочини.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Носов визнав Руслана Жеребцова та Олексія Рижакова винними в умисному пошкодженні майна, шляхом підпалу, вчинене організованою групою, і призначив їм відповідно 5 років ув’язнення та 3 роки умовного терміну. На вирок можуть подати апеляцію.