Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення

Поліцейські затримали в Києві злочинну групу, яка готувала підпали майна військовослужбовців на Закарпатті. 32-річний киянин та 39-річний рецидивіст з Донецької області намагалися організувати підпали двох автівок та житла військових в Мукачеві та Ужгороді. Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 20 серпня, киянин та раніше судимий уродженець Донецької області шукали паліїв через соцмережі. Військовослужбовців, яким хотіли знищити майно, обирали самостійно.

«Правоохоронці встановили, що обʼєктами злочину є два автомобілі військових у Мукачеві та помешкання військовослужбовця в Ужгороді. Правоохоронці зібрали ряд доказів у справі, провели обшуки за місцями проживання зловмисників у Києві та затримали їх. У фігурантів вилучили банківські картки, мобільні телефони та авто, якими вони користувалися», – зазначили у поліції.

Затриманих взяли під варту без можливості внести заставу. За замах на умисне знищення або пошкодження майна та перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період їм загрожує до 10 років позбавлення волі.