Під час пошукової операції рятувальники обстежили схили, підніжжя гір в масиві Полонина Боржава

У вівторок, 27 квітня, в ущелині біля підніжжя гори Жид-Магура гірські рятувальники знайшли тіло туриста-киянина, якого шукали з 14 лютого. Про це повідомили в ДСНС Закарпаття.

Про пошук двох чоловіків, які заблукали у Свалявському районі Закарпатської області стало відомо 14 лютого. Тоді повідомлялося, що киянин, 1980 року народження з товаришем загубився в ніч із 13 на 14 лютого поблизу села Березники на схилі гори Гемба під час катання на лижах.

Його товариша знайшли на другий день. Зі слів знайденого лижника, вони з товаришем разом збилися з дороги в районі гори Гемба. Знайдений лижник розказав, що спочатку йшли удвох лісом, перегукувалися. Десь о першій ночі 14 лютого він перестав чути та бачити ліхтарик на лобі товариша, але продовжив йти, думаючи, що той його наздожене.

Під час пошукової операції групи обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Гемба та Гемба. Також рятувальники обстежували місцевість на наявність сходження лавин чи падіння снігових карнизів. На пошуки киянина піднімали два вертольоти - один місцевий, а другий прилетів з Ніжина Чернігівської області.

Пошукові роботи другого тривали 21 день, аж до 5 березня, після чого були припинені.

В неділю, 25 квітня, рятувальники відновили пошуки туриста з Києва у зв’язку зі сходженням у цій місцевості снігового покриву. Пошукові групи обстежили схили і водозбірники гори Гимба і Жид-Магура. Наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень за допомогою чотирьох одиниць техніки, серед яких всюдихід «Богун».

Також до пошуків приєдналися вісім волонтерів з Києва, а для повітряного моніторингу території залучили безпілотник.