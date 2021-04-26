Зниклого в горах туриста з Києва не можуть знайти з 13 лютого

Вранці в неділю, 25 квітня, рятувальники відновили пошуки туриста з Києва, який заблукав ще 13 лютого. Пошуки відновили у зв’язку зі сходженням у цій місцевості снігового покриву, повідомили увечері в неділю закарпатські рятувальники.

Пошукові групи обстежили схили і водозбірники гори Гимба і Жид-Магура. Наземні пошуки здійснювали 15 фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень за допомогою чотирьох одиниць техніки, серед яких всюдихід «Богун».

Також до пошуків приєдналися вісім волонтерів з Києва, а для повітряного моніторингу території залучили безпілотник.

Незважаючи на відновлення пошуків, зниклого 40-річного туриста знайти не вдалося, сказано в повідомленні Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.