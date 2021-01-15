Рятувальники і волонтери шувкали заблукалого туриста в негоду і хуртовини

25-річного львів’янина, який загубився під час сходження на гору Піп Іван Мармароський, розшукали. Два дні закарпатські рятувальники прочісували гірську місцевість в хуртовину і 15-градусний мороз. Виявили заблукалого туриста волонтери з добровільного рятувально-пошукового поста у Мармаросах за півкілометра від кордону на румунській стороні. У нього обмороження кінцівок.

Олексій Тригуб’як, один із волонтерів рятувально-пошукового поста Marmaros Rescue Hut, був зв’язковим під час операції порятунку заблукалого туриста. Він розповів ZAXID.NET перебіг подій.

25-річний львів’янин Стефан сам пішов в похід на гору Піп Іван Мармароський (1936 м). Вдень 14 січня був сильний снігопад, який дав приріст снігу понад 50 см. Турист втратив орієнтир та заблукав. Ввечері до волонтерів подзвонив його друг, скинув приблизні координати заблукалого і попросив допомоги у пошукової групи. Також львів’янин сам зателефонував рятувальникам.

«Він розповів, що його засипає снігом, болить нога, два рази він відкопував свій намет від снігу, бо такі сильні снігопади ламають намет. О 10 вечора два наші волонтери на скітурі (гірські лижі, на яких можна ходити) вирушили на пошуки», – розповів Олексій Тригуб’як.

Загубленого під час хуртовини Стефана віднайшли за 2-3 години десь за півкілометра від кордону на румунській стороні.

«Знайшли туриста за світлом його ліхтарика вже без намета, він важко пересувався. Наші хлопці перетрусили його рюкзак, викинули все зайве, щоб полегшити його. І почали транспортувати його на пластиковій ак’ї (евакуаційній ноші, що ковзають по снігу). Близько 7 ранку вони були на хребті гори Піп Іван. За допомогою 40-метрової мотузки і альпіністського спорядження спускали його вниз. Близько 6 години вечора 15 січня його доставили до гірського притулку», – повідомив Олексій Тригуб’як.

рятувально-пошуковий пост Marmaros Rescue Hut на полонині Струнга (1470 м), в якому зупиняються альпіністи, лижники, туристи

У Стефана є ознаки обмороження на пальцях ніг і рук. Його зігріли, стан чоловіка не критичний, він досі перебуває у притулку. Тепер рятувальники його мають транспортувати до медзакладу. Погодні умови (майже метр снігу) ускладнюють цей процес. О 21:00 у ДСНС Закарпаття повідомили, що туриста доставлять до медзакладу на всюдиході «Богун».

Порятунок заблукалого туриста тривав близько 20 годин. Варто зазначити, що всі волонтери гірського притулку Marmaros Rescue Hut, який розташований на полонині Струнга (1470 м), альпіністи, лижники, дехто має відношення до рятувальних служб. Вони допомагають туристам, які приїжджають кататися. Також допомагають рятувальникам шукати заблукалих і евакуйовувати травмованих.

«В жодному випадку не варто ходити в соло-походи. Обов’язково перевіряти прогноз погоди. Якщо не вмієш і не знаєш, краще звернутися до фахівців, які порадять, що робити, коли йти у похід, а коли не можна», – підсумував Олексій.