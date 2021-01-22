Загубленого в горах львів’янина знайшли 15 січня за півкілометра від кордону на румунській стороні

25-річному львів’янину, якого дві доби шукали у горах на межі України та Румунії, ампутують три пальці на нозі. Туриста лікують від обмороження, але, як розповів ZAXID.NET завідувач опікового центру 8-ї лікарні Василь Савчин, кілька пальців доведеться ампутувати.

«Наступного тижня будемо його оперувати. На правій нозі є глибокі обмороження», – сказав Василь Савчин, додавши, що хлопцю доведеться ампутувати три пальці.

«Пацієнт себе почуває задовільно, глибокі ураження є лише локально», – додав завідувач опікового центру.

Нагадаємо, 25-річного львів’янина знайшли у румунських горах. Він загубився 14 січня під час самостійного сходження на гору Піп Іван Мармароський в негоду. Два дні закарпатські рятувальники прочісували гірську місцевість, а виявили заблукалого туриста волонтери з добровільного рятувально-пошукового поста у Мармаросах за півкілометра від кордону на румунській стороні. Їхня рятувальна операція тривала 22 години.