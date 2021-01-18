25-річний Стефан, якого дві доби шукали в горах на межі України і Румунії, перебуває у восьмій клінічній лікарні Львова. Його ще в суботу, 16 січня, перевезли з Рахова до Львова. У нього обмороження пальців на руках та ногах.

Зараз стан пацієнта задовільний, наголошують лікарі. Проводять хірургічні етапи в лікуванні, які вимагають відновлення мікроциркуляції пальців: нежиттєздатні частини шкіри видаляють.

«Загроза ампутації завжди є, але у пацієнта стан задовільний. Питання про ампутацію не стоїть на цей момент. Проводяться етапні некротомії, тому що коли є відмороження, то тканини неживі є, вони вже є обморожені. Немає кровопостачання, немає реакції. І ці неживі тканини виступають токсинами для організму, тому їх треба забирати», – прокоментував в.о. генерального директора восьмої клінічної лікарні Василь Трунквальтер.

Сам Стефан спілкуватися з журналістами відмовився. Лікарі не беруться прогнозувати, скільки ще доведеться пробути у медзакладі чоловіку, та медичний прогноз сприятливий.

До 8-ї лікарні Львова за вихідні шпиталізували трьох пацієнтів з обмороженнями. Жінка і два чоловіки у задовільному стані. Зараз в опіковому центрі медзакладу лікують 9 людей з переохолодженнями та обмороженнями.

Нагадаємо, 25-річного львів’янина знайшли у румунських горах. Він загубився під час самостійного сходження на гору Піп Іван Мармароський в негоду. Два дні закарпатські рятувальники прочісували гірську місцевість в хуртовину і 15-градусний мороз. Виявили заблукалого туриста волонтери з добровільного рятувально-пошукового поста у Мармаросах за півкілометра від кордону на румунській стороні. Їхня рятувальна операція тривала 22 години. Хлопці вже не вперше допомагають підрозділам ДСНС шукати заблукалих і евакуйовувати травмованих. Зараз вони збирають гроші на снігохід.