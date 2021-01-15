Рятувальники другий день розшукують 25-річного львів’янина, що заблукав під час сходження на гору Піп Іван Мармароський, що у Рахівському районі. Про це повідомила ДСНС Закарпатської області.

У повідомленні рятувальників вказано, що у четвер, 14 січня, до них надійшло повідомлення, що 25-річний львів’янин під час проходження туристичного маршруту на гору Піп Іван Мармароський (1936 м) втратив орієнтир та заблукав.

Із 13:00 до 21:20 рятувальники займались пошуком зниклого туриста, однак не знайшли чоловіка. Пошуки припинили через несприятливі погодні умови, зокрема сильну заметіль та снігові замети висотою близько метра, а також погану видимість.

У п’ятницю, 15 січня, приблизно о 06:00 пошуки львів’янина відновили. Денна температура повітря на горі Піп Іван Мармароський зараз коливається у межах 15 градусів морозу. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Закарпаття, станом на 12:00 зниклого туриста ще не знайшли.

Нагадаємо, що раніше ZAXID.NET писав те, як не замерзнути у зимових горах.