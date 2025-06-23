Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного

Ужгородський міськрайонний суд визнав молодшу сержантку ЗСУ винною у шахрайстві та ухиленні від несення обов’язків військової служби. За відсутність на роботі упродовж кількох місяців через вигадану вагітність уродженці Хмельниччини призначили 5 років ув’язнення, звільнивши реальний термін покарання на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 червня, у період з березня по липень 2024 року обвинувачена була відсутня на службі через нібито лікування у зв’язку з вагітністю. Насправді ж військовослужбовиця сиділа дома, отримавши за цей час 87 тис. грн зарплатні.

22 травня 2025 року молодша сержантка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Марина Хамник визнала її винною у шахрайстві та ухиленні від несення обов’язків військової служби та призначила 5 позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.