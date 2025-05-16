Суд врахував, що Людмила Ерфан має на утриманні двох неповнолітніх дітей

Хустський районний суд визнав начальницю місцевої агенції Української страхової компанії Людмилу Ерфан винною у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб. За привласнення 1500 доларів від чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон, закарпатці призначили 68 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 8 травня, у квітні 2024 року Людмила Ерфан погодилася допомогти чоловіку, що, як пізніше виявилося, діяв під контролем правоохоронців, у незаконному виїзді за кордон. Для цього вона мала передати 1500 доларів невстановленій особі для виготовлення фіктивних діагнозів його матері, що дозволять через органи опіки та піклування Хустської міської ради оформити опікунство і виїхати до країн ЄС. Однак Людмила Ерфан залишила гроші собі.

Людмила Ерфан керує Хустською агенцією Закарпатської обласної дирекції ПАТ «Страхова компанія «УСГ». Фото – Facebook посадовиці

Під час судового засідання, посадовиця Української страхової компанії визнала свою вину і розповіла, що допомогти чоловіку попросила її клієнтка. Людмила Ерфан зізналася, що не збиралася виготовляти йому документи, а тому залишила гроші, хоча хотіла їх повернути. Суд також врахував, що обвинувачена є одруженою, раніше не судимою та має на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ярослав Піцур визнав Людмилу Ерфан винною у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб і призначив їй 68 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.