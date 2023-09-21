Слідство триває

У середу ввечері, 20 вересня, у Виноградові на Закарпатті трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 65-річний велосипедист. Про це повідомили у поліції Закарпаття.

Інформація про ДТП на лінію «102» надійшла від медиків швидкої. Правоохоронці, які прибули на місце, з'ясували, що 34-річна жителька Виноградова, керуючи автомобілем Volkswagen, допустила зіткнення із велосипедистом, який рухався по проїжджій частині дороги та зміщувався з права наліво.

Від отриманих травм 65-річний місцевий житель загинув на місці події. Правоохоронці з'ясували, що жінка, яка перебувала за кермом, була тверезою. Транспортні засоби поліцейські вилучили з місця автопригоди та помістили на спецмайданчик.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). У справі призначили ряд експертних досліджень для встановлення всіх об’єктивних обставин смертельної аварії. Слідство триває.