Аварія сталася біля села Ганьковиця Мукачівського району

У середу, 9 липня, біля села Ганьковиця Мукачівського району зіткнулися вантажівки MAN та Scania. Внаслідок ДТП загинув 70-річний чоловік, ще трьох людей госпіталізували.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 10 липня, 65-річний водій MAN разом із двома пасажирами, віком 70 та 16 років, не врахувавши дорожньої обстановки й погіршення погодніх умов, виїхав на зустрічну смугу руху на трасі Київ – Чоп.

«Водій допустив зіткнення із вантажівкою Scania, що рухалася йому на зустріч. За кермом останньої перебував 35-річний львів’янин. Від отриманих травм 70-річний пасажир MAN загинув на місці. Інших учасників ДТП госпіталізували до медзакладу», – зазначили правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.