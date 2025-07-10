Аварія сталася у селі Костилівка Рахівського району

У середу, 9 липня, у селі Костилівка Рахівського району зіткнулися Mercedes-Benz Sprinter та Daewoo Nexia. Внаслідок ДТП загинула місцева мешканка, ще трьох людей госпіталізували.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 10 липня, 62-річний водій мікроавтобуса, мешканець села Середнє Водяне, по дорозі у Рахів виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Daewoo, яким керувала 61-річна мешканка села Ділове Рахівського району.

«Внаслідок аварії водійка легковика померла на місці події. В її автомобілі також перебували троє пасажирів, віком 32, 14 та 12 років. Їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні», – зазначили правоохоронці.

Водій мікроавтобуса був тверезий. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.