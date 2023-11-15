Велосипедист їхав зустрічною смугою руху і повернув ліворуч попереду авто

У середу вранці, 15 листопада, на Закарпатті водій ВАЗ-21099 збив на смерть 73-річного велосипедиста. Про це повідомили у поліції Закарпаття.

ДТП трапилася у селі Теково Берегівського району. Правоохоронці встановили, що 31-річний мешканець села Сасово на автомобілі ВАЗ-21099 наїхав на 73-річного жителя селища Королево, який їхав на велосипеді зустрічною смугою руху і повернув ліворуч попереду авто. Від отриманих травм 73-річний велосипедист помер на місці аварії.

Водія легкового автомобіля поліцейські перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Він був тверезий.

Водій був тверезий ( фото поліції)

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. У справі найближчим часом призначать експертні дослідження. Досудове розслідування триває.