Дитину з місця події госпіталізували до реанімації місцевої лікарні, де вона померла

У четвер, 9 листопада, на Закарпатті водій вантажівки збив півторарічну дівчинку, яка вибігла на дорогу. Як повідомили у поліції Закарпаття, ДТП трапилася, коли мама дитини відволіклася. Встановлено, що жінка була у стані алкогольного сп’яніння

Інцидент трапився у селищі Ясіня Рахівського району. Правоохоронці з’ясували, що на дорозі місцевого значення 57-річний водій вантажівки «Урал», мешканець села Чорна Тиса, наїхав на малолітню дитину.

«Правоохоронці опитали очевидців, переглянули відео з камер спостереження та з’ясували, що цією вулицею йшла 32-річна місцева мешканка зі своєю півторарічною дитиною. Коли жінка відволіклася і перестала слідкувати за дитиною, дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги, де потрапила під колеса вантажівки», – розповідають деталі у поліції Закарпаття.

Дитину з місця події госпіталізували до реанімації місцевої лікарні. Однак від отриманих травм вона померла. Правоохоронці зв’ясували, що за кермом вантажівки перебував тверезий водій.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Прушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої). Водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Також правоохоронці перевірили на стан алкогольного сп’яніння і маму загиблої дитини: у її крові зафіксували 1,7 проміле алкоголю. Дії 32-річної жінки в поліції кваліфікували як злісне невиконання батьками обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Тож слідчі відкрили кримінальне прозадження за ст. 166 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує жінці, – до п’яти років позбавлення волі. Слідчі вже призначили екпертні дослідженння, за висновками яких правоохоронці встановлять всі обставини аварії.