Водій за кермом був тверезим

Смертельна ДТП сталася ввечері 27 листопада в Ужгородському районі. На повороті у село Ратівці водій збив жінку. Від отриманих травм 83-річна закарпатка померла на місці.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 28 листопада, 57-річний водій Mitsubishi Outlander збив пішохода на автодорозі «Ужгород-Чоп».

«Жінка переходила проїзну частину дороги на нерегульованому перехресті нерівнозначних доріг. Внаслідок аварії потерпіла отримала тілесні ушкодження несумісні з життям та померла на місці події», – інформують у поліції.

Водій за кермом був тверезим, його авто вилучили та помістили на арештмайданчик. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.