Матеріали кримінальної справи передали до суду

СБУ повідомила про підозру адміністратору Viber-каналу, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації на Закарпатті. Водій швидкої допомоги публікував повідомлення про місця розташування представників ТЦК та СП.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 28 червня, закарпатець займався інформаційно-підривною діяльністю, що шкодить ЗСУ.

«Водій швидкої допомоги адміністрував Viber-канал, в якому публікував повідомлення про місця здійснення представниками ТЦК та СП заходів із оповіщення населення призовного віку. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період)», – інформують в СБУ.

Матеріали справи скеровано до суду. Закарпатцеві загрожує до восьми років позбавлення волі.