Після отримання оплати, він переставав відповідати на дзвінки та повідомлення

Правоохоронці Закарпаття викрили шахрайську схему продажу неіснуючих товарів через інтернет. До злочинної діяльності причетний 40-річний мукачівець, який наразі відбуває покарання за раніше скоєні злочини. Про це повідомили у поліції Закарпаття.

Під час слідства з’ясувалося, що 40-річний мукачівець, користуючись мобільним телефоном, зареєстрував акаунт на одному з популярних інтернет-майданчиків, де розміщував оголошення про продаж різних товарів. Після отримання оплати за неіснуючий товар від довірливих покупців, він переставав відповідати на дзвінки та повідомлення.

Таким чином 40-річний мукачівець ошукував громадян практично по всій території України. За оперативною інформацією сума збитків може сягати сотень тисяч гривень.

З метою збору додаткових доказів у камері, де підозрюваний відбуває покарання, поліцейські провели обшук. Слідчі вилучили речові докази – два мобільні телефони та записники з номерами банківських карток.

Підозрюваний у шахрайстві наразі відбуває покарання за вчинення майнових злочинів та за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї і боєприпасів. Тепер йому інкримінують ще й шахрайство. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається штрафом або виправними роботами, або обмеженням волі, або позбавленням волі.

Наразі у справі вже встановили 22 потерпілих та тривають пошуки інших ошуканих осіб, також з'ясовується загальна сума завданих збитків.