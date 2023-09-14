Суд відправив Ігоря Саврія під цілодобовий домашній арешт

Першотравневий районний суду Чернівців обрав запобіжний захід львівському забудовнику Ігорю Саврію, якого підозрюють у шахрайстві на будівництві ЖК Imperial Park Avenue у Чернівцях. На час розслідування суд відправив Ігоря Саврія під цілодобовий домашній арешт.

Йдеться про житловий комплекс на вул. Рівненській, 7 у Чернівцях, який будує львівська будівельна компанія «МС Імперіал Буд». У 2015 році ТОВ «Глобус-2020», якому належить ділянка на вул. Рівненській, та ТОВ «МС Імперіал Буд» уклали договір про співпрацю щодо будівництва житлового комплексу. Упродовж 2016-2018 років «МС Імперіал Буд» уклав із покупцями 225 договорів на обʼєкти нерухомості в майбутньому ЖК. Отримати свої квартири вони мали у четвертому кварталі 2017 року. Втім у 2018 році будівельні роботи фактично зупинились, а на звернення інвесторів забудовник не реагував.

У 2020 році, через здорожчання будівельних робіт, забудовник уклав із інвесторами нові угоди, однак роботи все одно не виконувались. Тому інвестори звернулись в поліцію. У вересні 2022 року слідчі відкрили кримінальне провадження, а 30 серпня Ігорю Саврію повідомили про підозру в шахрайстві за ч. 3, ч. 4 ст. 190 ККУ.

5 вересня Першотравневий районний суду Чернівців обрав йому запобіжний захід вигляді цілодобового домашнього арешту щонайменше до 30 жовтня. Ігор Саврій не зміг оскаржити ухвалу в апеляційному суді.

ТзОВ «МС Імперіал Буд» зареєстрована у Львові на вул. Садовій, 2 більше 10 років тому. Зараз одноосібним власником і директором компанії є мешканець Миколаєва Артем Соболєв, утім до грудня 2022 року компанія належала львів’янину Ігорю Саврію.