Мешканця Рахівщини затримали після отримання 3 тис. доларів від військовозобов’язаного

Правоохоронці затримали мешканця села Костилівка Рахівського району, який організовував переправлення ухилянтів в Румунію через річку Тиса. За скоєне йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 жовтня, мешканця Рахівщини затримали одразу після отримання грошей від військовозобов’язаного, який намагався втекти з країни.

«За даними правоохоронців маршрут до Румунії зловмисник проклав через річку Тиса. З місця події поліцейські вилучили 3 тисячі доларів та транспортний засіб, яким клієнта мали доставити до лінії кордону», – інформують у поліції.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, закарпатцю загрожує до 9 років ув’язнення.