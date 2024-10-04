На Закарпатті затримали мешканця села під час переправлення ухилянта через Тису
За скоєне йому загрожує до 9 років ув’язнення
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Правоохоронці затримали мешканця села Костилівка Рахівського району, який організовував переправлення ухилянтів в Румунію через річку Тиса. За скоєне йому загрожує до 9 років ув’язнення.
Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 жовтня, мешканця Рахівщини затримали одразу після отримання грошей від військовозобов’язаного, який намагався втекти з країни.
«За даними правоохоронців маршрут до Румунії зловмисник проклав через річку Тиса. З місця події поліцейські вилучили 3 тисячі доларів та транспортний засіб, яким клієнта мали доставити до лінії кордону», – інформують у поліції.
За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, закарпатцю загрожує до 9 років ув’язнення.