Тепер організаторам схеми загрожує до дев'яти років позбавлення волі

На Закарпатті викрили трьох осіб, які незаконно переправляли ухилянтів через річку за кордон. Тепер їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Про це у четвер, 7 вересня, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, організатори схеми на чолі із 44-річним мешканцем Тячівського району підшукали трьох громадян призовного віку, які попри заборону хотіли виїхати за кордон. Свої послуги вони оцінили у 5500 доларів з особи.

Встановлено, що учасники злочинної групи винайняли для своїх «клієнтів» тимчасове помешкання у прикордонному населеному пункті, потім доставили їх до обумовленого місця за 250 метрів від українсько-румунського кордону та показали на карті маршрут й спосіб перетину кордону через річку. У той же час вони планували легальним способом перевезти речі ухилянтів через один із пунктів пропуску.

Підозрюваних​ затримали. Їм повідомли про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК України). Санкція інкримінованої статті передбачає до дев'яти років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.