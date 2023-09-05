Організатора незаконного переправлення затримали під час передачі частини грошей

На Прикарпатті 28-річний чоловік організовував подорожі для військовозобов'язаних на квадроциклах до гірського кордону з Румунією. Поїздка для одного клієнта коштувала 4 тис. доларів США. Затримали правопорушника під час того, як він проводив інструктаж трьом чоловікам та своєму помічнику.

Зловмисники переправляли чоловіків, які підлягають мобілізації, через кордон у Верховинському районі. Працівники поліції та СБУ встановили, що до незаконної діяльності причетний 28-річний мешканець Надвірнянської громади. Він організовував для військовозобов’язаних чоловіків поїздки гірськими масивами на квадроциклах. Підвозив їх до попередньо визначених місць поза офіційними пунктами пропуску в напрямку Румунії. Коштувала така поїздка 4 тисячі доларів США з одного клієнта. До злочинної схеми підозрюваний залучив свого знайомого. Помічник мав особисто керувати одним із квадроциклів і показувати шлях для військовозобов’язаних чоловіків.

«Правоохоронці задокументували отримання авансу організатором у розмірі 1 тисячі доларів США. Гроші правопорушнику передав один із ухилянтів. Невдовзі слідчі та спецпризначенці поліції Прикарпаття затримали підозрюваного та трьох чоловіків, які підлягали мобілізації», – повідомили в поліції Прикарпаття у вівторок, 5 вересня.

Під час обшуку поліцейські вилучили квадроцикл, мобільні телефони та 4400 доларів, які організатор отримав за послуги перевезення військовозобов’язаних. 28-річного зловмисника затримали та оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі поліцейські та працівники СБУ розшукують й помічника організатора, який також причетний до каналу незаконного переправлення осіб.