Потерпілій та її сімʼї надають необхідну допомогу

Поліція затримала 36-річного співмешканця закарпатки, якого підозрюють у зґвалтуванні її 13-річної доньки. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області, 20 червня до працівниці ювенальної превенції одного з районних підрозділів звернулася 35-річна закарпатка. Жінка розповіла, що її 13-річну доньку зґвалтував співмешканець.

«За даним фактом слідчі одразу розпочали розслідування та провели першочергові слідчі дії, за результатами яких зібрали ряд доказів, що підтверджують покази жінки. 36-річного підозрюваного негайно розшукали та затримали. Потерпілій та її сімʼї надають необхідну допомогу», – інформують правоохоронці.

Поліція відкрила справу за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. За скоєне чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.