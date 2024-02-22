Після того, що трапилося, дівчинка заховалася від зловмисника на горищі будинку

Закарпатський апеляційний суд залишив без змін вирок мешканцеві Ужгородщини за зґвалтування 11-річної племінниці. Чоловіку присудили 11 років ув’язнення, а інформацію про нього включили до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 22 лютого, подія трапилася в серпні 2020 року. Мешканець села Сімер зґвалтував свою племінницю, з якою проживав. На той момент потерпілій було 11 років.

«Після того, що трапилося, дівчинка заховалася від зловмисника на горищі будинку. Там її виявила старша сестра, яка повідомила про злочин правоохоронцям», – розповіли у прокуратурі.

Під час судового розгляду чоловік перебував під вартою. Вирок Закарпатського апеляційного суду набрав законної сили, однак може бути оскарженим у касаційному порядку. Інформацію про ґвалтівника включили до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.