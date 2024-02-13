Закарпатець у 2022 році був засуджений за крадіжку і на момент скоєння нового злочину відбував іспитовий термін покарання

Суд визнав винним раніше судимого за крадіжку мешканця села Хмільник Берегівського району у скоєнні замаху на зґвалтування малолітньої. Його засуджено до 11 років позбавлення волі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 13 лютого, подія сталася у вересні 2023 року у Виноградові.

«Обвинувачений зустрів потерпілу на одній із вулиць міста, почав чіплятися, оголив перед нею свій статевий орган і намагався зґвалтувати. Дівчинка змогла втекти від кривдника та одразу ж розповіла про те, що сталося, матері, яка й звернулася до правоохоронців», – інформують у прокуратурі.

Закарпатець у 2022 році був засуджений за крадіжку і на момент скоєння нового злочину відбував іспитовий термін покарання. Зараз чоловіка ув’язнили, а дані про нього внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.